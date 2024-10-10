شكرا لقرائتكم خبر عن ‫بحوث الاقتصاد الزراعى ينظم ورشة عمل حول دوافع مصر للانضمام لمجموعة بريكس والان مع تفاصيل الخبر

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "الدوافع المصرية للانضمام لمجموعه بريكس BRICS"، و تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، حيث تم التعريف بمجموعة بريكس وأهدافها ومميزاتها، و مكانة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي، و الاداء الاقتصادي لمجموعة بريكس، و القيمة الاقتصادية لمجموعة بريكس.

كما تم عرض للمعايير التراكمية الهيكلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، المؤشرات الاقتصادية لدول مجموعة بريكس، علاقة مصر بدول مجموعة بريكس قبل الانضمام لعضويته، عرض للمزايا والتحديات لمصر كعضو في مجموعة بريكس، توسع مجموعة بريكس عالميا.

وأوضحت الورشة إن انضمام مصر للبريكس دلالة على أنها من الاقتصاديات المرشحة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وهو شهادة دولية للتقدم المصري في برنامجها الاقتصادي، وذلك للدور الذي تلعبه مصر في مواجهة التحديات ومواجهة الأزمات.

و توصلت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات منها التأكيد على توافق استراتيجيات مصر التصديرية لمواجهة المنافسة داخل دول البريكس و العمل على تنمية معدل الصادرات المصرية الي دول البريكس لتحسين وضع الميزان التجاري المصري و تطبيق استراتيجيات فعالة لرفع كفاءة القدرة التنافسية في القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري لتلبي متطلبات دول البريكس.

