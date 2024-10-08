إجراء قضائي جديد من "سفاح التجمع" بعد الحكم بإعدامه بقتل 3 فتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تقدم "كريم.س" المُتهم المعروف إعلاميًا "سفاح التجمع" باستئناف على حكم إدانته بالإعدام شنقًا في على خليفة اتهامه بقتل 3فتايات ليل والتخلص من جثثهن بصحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

وبجلسة 12 سبتمبر الماضي، قضت الدائرة (27) جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وبإجماع أراء أعضاء المحكمة بإعدام "سفاح التجمع" المتهم في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثانٍ بور سعيد، عما أسند إليه من اتهامات.

كانت النيابة العامة، أعلنت في نهاية يوليو الماضي، فتح تحقيق في واقعة انتشار مقاطع فيديو مصورة "ضمن أحراز القضية" على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بناءً على توجيه من النائب العام المستشار محمد شوقي.

وعدّت النيابة حينها أن نشر هذه الفيديوهات "يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده"، لافتة إلى أن "نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقاً للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات".

وكانت القضية قد بدأت تتكشف خيوطها مع البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في مايو الماضي، بشأن العثور على جثث فتيات بالطرق السريعة، قبل أن يجري تتبع إحدى السيارات التي ظهرت وهي تلقي جثة إحدى الفتيات على الطريق، وجرى التوصل إلى المتهم عبر تتبع السيارة بكاميرات المراقبة الموجودة بالطرق السريعة.

وسبق أن شاهدت المحكمة مقاطع الفيديو في "جلسات سرية"، التي تضمنت 50 مقطعاً مصوراً بالإضافة إلى 20 تسجيلاً صوتياً.