الطيران المدني: الالتزام بتقديم أعلى جودة من الخدمات لمسافري مطار العلمين الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني ضرورة الالتزام بتقديم أعلى جودة من الخدمات للمسافرين عبر مطار العلمين الدولي، والاستمرار بإيجاد رؤى ومقترحات فعّالة تتناسب مع احتياجات التشغيل الفعلي والمرتقبة التي سيشهدها المطار خلال الفترة القادمة؛ لضمان تقديم أفضل تجربة للمسافرين.

جاء ذلك خلال جولة وزير الطيران المدني التفقدية لمطار العلمين الدولي؛ لمعاينة المواقع المتوقع توسعتها بالمطار، ومتابعة حركة التشغيل خلال الفترة الحالية، حيث تفقد كافة مرافق المطار ومتابعة انسيابية الإجراءات خلال مرحلتي السفر والوصول.

كما تابع الحفني مراجعة المنظومة الأمنية والتدابير المُتبعة بمناطق التفتيش، والوقوف على جاهزية المعدات، وأجهزة الكشف عن الحقائب والأجهزة البيومترية الحديثة التي تم الإستعانة بها مؤخرًا.

وتفقد منطقة سيور الحقائب؛ للاطمئنان على انتظام العمل ومدى الإلتزام بتنفيذ العمليات التشغيلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، كما تابع ما تم التوجيه به من ملاحظات خلال الجولات الميدانية السابقة والتي تمت بالمطار.

واطلع على ما تم تنفيذه من آليات جديدة بما يساهم في تعزيز انسيابية حركة التشغيل داخل المطار وخاصة خلال فترات الذروة، والتي من المتوقع أن تشهدها مدينة العلمين كونها أحد أهم الوجهات الجديدة على خريطة السياحة العالمية.

وأشاد وزير الطيران - خلال لقائه العاملين بالمطار - بجهودهم الحثيثة والملموسة والتي كان لها دور كبير في إنجاح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، والذي نال إشادات دولية واسعة من الوفود المشاركة؛ لما لمسوه من حسن الإعداد والتنظيم خلال استقبال وتوديع ضيوف مصر من مختلف أنحاء العالم.