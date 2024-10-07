وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، اليوم الإثنين بالتسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد (منطقة غمرة) بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه للمنشآت والمعدات، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المحطة تقع على مساحة 4381م2 وتخدم أحياء المنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة (شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل – الزيتون – الأميرية) بطاقة تصميمية 1500 طن/يوم .

وأشارت فؤاد إلى أن المحطة مؤمنة بسور خرساني ومغطاة بالكامل بجمالون معدني يغطي الموقع بالكامل ويشمل نظام تجميع ومواسير صرف مياه الأمطار، وصممت المحطة لاستقبال المخلفات بعدد 6 باكية، محاطة بحوائط خرسانية، كما أن أرضية الموقع العام بالكامل من الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى أن المحطة مجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طنا وغرفة تحكم مرتبطة بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات، ويوجد بالمحطة كذلك مبنى للخدمات، كما تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة الحريق بها منظومة إطفاء متكاملة تحتوى على خزانات حريق بإجمالي 60 مترا مكعبا وعدد 3 مضخات حريق وشبكة إطفاء، كما يوجد نظام للصرف الصحى للسوائل و 10 كاميرات مراقبة عند منافذ الدخول والخروج مزودة بجهاز حفظ بيانات.

وقالت وزيرة البيئة إننا قطعنا شوطاً كبيراً في بناء بنية تحتية لمنظومة متكاملة للمخلفات، ويتم العمل على استكمالها في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع جهات عديدة في هذا الملف، حيث تشمل المنظومة عدة برامج وهى إنشاء البنية التحتية من مدافن، ومصانع، ومحطات وسيطة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة وذلك في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها القاهرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنه تم الإنتهاء خلال الفترة الماضية من تنفيذ وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة في مناطق (المقطم – منشية ناصر – بورسعيد) بإجمالي تكلفة 84 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد معدات عدد (3) محطات متحركة بأحياء (عين شمس – الفسطاط – مدينة نصر ) بإجمالى تكلفة 50 مليون جنيه.

وأوضحت عوض أنه تم كذلك الإنتهاء من رفع 314 ألف طن تراكمات تاريخية من منطقة السيدة عائشة بتكلفة بلغت 54 مليون جنيه، وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة القاهرة 268 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالوزارة بالإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطنون في جميع محافظات الجمهورية بوجود تحسن في مستوي النظافة، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة خلال السنوات الأخيرة.