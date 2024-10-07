شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح وحدة طب الأسرة بمنطقة البشاير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، وحدة طب الأسرة بمنطقة البشاير في مدينة السادس من أكتوبر.

وتفقد محافظ الجيزة، مختلف الأقسام بالوحدة الصحية، والمعامل والعيادات ومستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلالها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الدولة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، للتمتع بحياة صحية سليمة وآمنة لكونه أحد مفاتيح التنمية المستدامة.

وأكد استمرار المتابعة الميدانية والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة فى أوقات مختلفة للتأكد من مدى الجاهزية.



