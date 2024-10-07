شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تواصل طرح اللحوم بأسعار مخفضة فى منطقة المنيب بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تطرح منافذ مؤسسة "حياة كريمة" المتنقلة، اليوم الإثنين، اللحوم للمواطنين في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة بأسعار مخفضة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وبدأت المؤسسة تطبيق المبادرة فى المحافظات بافتتاح منافذ بيع ثابتة وإطلاق منافذ أخرى متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، لمواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وتمركزت منافذ "حياة كريمة" بـ محافظة الجيزة في أول أيام المبادرة، بمناطق المنيب، وأرض اللواء، وإمبابة، وفي اليوم الثاني بمناطق المنيب، وأرض اللواء، وإمبابة، ومجمع المصالح الحكومية بالجيزة، واليوم الثالث بمناطق أبو النمرس، وأوسيم، وأرض اللواء، ومدينة الجيزة.

وتواجدت المنافذ رابع أيام المبادرة، بمناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والطالبية، والصف، وفي اليوم الخامس بمناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والوراق، وأطفيح.

وأطلقت المؤسسة سادس أيام المبادرة أربعة منافذ متنقلة بالمحافظة، تمركزت في المناطق الآتية: (أبو النمرس، والحوامدية، والعياط، وأوسيم)، وفي اليوم التالي تمركزت المنافذ بالمناطق الآتية: (الحوامدية، ومنشأة القناطر، والعياط، والمنيب جنوب الجيزة).