شكرا لقرائتكم خبر عن هنا القاهرة.. ”الخليج 365” يذيع بيان القوات المسلحة وقت حرب 6 أكتوبر 1973 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365، البيان رقم 7 للقوات المسلحة المصرية، وقت حرب 6 أكتوبر 1973، وجاء نص البيان التاريخى كالآتى: "هنا القاهرة.. جاءنا اليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادةِ العامة للقوات المسلحة بتاريخ السادس من أكتوبر سنة 1973".

وقال نص البيان الذى تذيعه الخليج 365: "بسم الله الرحمن الرحيم.. نجحت قواتنا المسلحة في عبورِ قناة السويس على طول المواجهة وتم الاستيلاء على مَنطقةِ الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل قواتنا حاليًا قتالها مع العدو بنجاح، كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسرِ لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسِيناء وإصابتها إصاباتٍ مباشرة".