شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:26 م

تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، افتتح اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى الثالث عشر من شهر أكتوبر الجارى بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر .

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى لتقديم أعمال الأعضاء ضمن الأنشطة التى تنفذها لإكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم , فضلاً عن تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والخدمية لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر فعاليات الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.