بعد تصريحات رئيس الشعبة.. عمرو أديب يستعرض أسعار كرتونة البيض ويفجر مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

استعرض الإعلامي عمرو أديب، أسعار طبق البيض من واقع السوق ومن منافذ المبادرات، عقب تصريحات سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالأمس، والتي أكد خلالها بأن سعر طبق البيض للمستهلك هو 150 جنيهًا في منافذ التموين ووزارة الزراعة.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، قال أديب: "إمبارح رئيس الشعبة تحدث عن سعر طبق البيض بـ150 جنيه، نزلنا عملنا شوبينج عشان نستوضح الحقيقة".

تابع مقدم "الحكاية": "لقينا أرخص كرتونة بيض في منافذ القوات المسلحة بـ 177 جنيهًا، وبمنافذ مبادرة كلنا واحد بـ 188 جنيه للطبق، وفي سوبر ماركت مترو بـ200 جنيه، وللأسف مفيش بيض في منافذ التموين أو المجمعات الاستهلاكية

وعقب الإعلامي عمرو أديب: "مفيش كرتونة بيض بـ150 جنيه خالص في السوق أو المنافذ، أرجوكم صارحوا الناس بالحقيقة لما تعملوا مبادرات، قولوا للناس السعر الحقيقي لطبق البيض في السوق، دي دايرة وبتلف".