الثقافة تحتفي بـ"شعراء ما بعد المقاومة" في أمسية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يستضيف قصر ثقافة الإسماعيلية، أمسية شعرية جديدة في السابعة مساء غداً الأحد الموافق السادس من أكتوبر، أمسية شعرية بعنوان: "شعراء ما بعد المقاومة" ينظمها بيت الشعر العربي - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي تعاون جديد بين قطاع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

يدير الأمسية الشاعر أسامة كمال، وفي ضيافته الشعراء: مدحت منير، حاتم مرعي، حسن خضر، ابراهيم جمال التوني، أحمد عايد، أسامة عبد العزيز ويصاحبهم بالعزف والغناء المطرب والملحن مصطفى السرحة.