وزير العمل يبحث التعاون مع نظيره العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، في القاهرة.

جاء هذا اللقاء، في إطار افتتاح ورشة عمل نقاشية بعنوان "مسودة قانون المنظمات النقابية في العراق"، والتي نظمتها لجنة العمل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العمل العراقية.

وشارك في الورشة عدد من النقابات العراقية وقيادات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة ستار دنبوس، كما حضر الافتتاح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل.

وفي تصريح له، أكد وزير العمل محمد جبران، أن انعقاد هذه الورشة على الأراضي المصرية يعكس عمق التعاون والعلاقات التاريخية بين البلدين في جميع المجالات.

وأشار "جبران"، إلى أن هذه اللقاءات تعكس حرص الجانبين على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في مجال التشريعات المتعلقة بالمنظمات النقابية.

وأضاف الوزير، أن الهدف من هذه الاجتماعات هو صدور قوانين تتماشى مع معايير العمل الدولية، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، في إطار تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة.