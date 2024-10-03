لغز جثة خمسيني بالطريق الصحراوي في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:



عثرت قوات الشرطة على جثة شخص بالطريق الصحراوي في الجيزة، اليوم الخميس.



حكمدار مديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رجل بالطريق الصحراوي.



العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباط المباحث الجنائية بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته في حضور مفتش الصحة والنيابة.



الفحص المبدئي بين أن الجثة لشخص يدعى "سامي.ف." يبلغ من العمر 55 سنة، عثر عليه مُلقى بالطريق الصحراوي في اتجاه الإسكندرية. وتم إيداع الجثة ثلاجة مستشفى الشيخ زايد المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.