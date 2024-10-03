انتقام امرأة.. صفاء استدرجت طليقها لعلاقة وقيدته وأرسلت صوره لخطيبته ثم قتلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

حتى بعد انفصالهما وزواجها من آخر، لم تنقطع علاقة محمود وصفاء. التقيا مرارًا، ومارسا العلاقة المُحرمة كثيرًا، وعندما علمت بخبر ارتباطه بفتاة واعتزامه الزواج منها، استدرجته لـ "سهرة حمراء"، ثم قيدته وأنهت حياته بـ 6 طعنات، بمساعدة نجل عمها وصديقه. المجني عليه "محمود ح." (33 سنة) - عامل، أما المتهمون فهم "طليقته صفاء ونجل عمها وصديقه"، جميعهم مقيمون في منطقة المعصرة بالقاهرة.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365"، ومن واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "محمود" في نهاية 2021 على يد طليقته ونجل عمها وصديقه، في منطقة المعصرة بالقاهرة.

مطلع عام 2020، تزوج محمود صفاء، وأقاما في شقة سكنية بمنطقة المعصرة، ورُزقا بطفل. مبكرًا، عرفت المشاكل طريق الأسرة، بسبب عدم قدرة الزوج على الإنفاق على الأسرة، وانتهت تلك الخلافات بالانفصال. قبل أن يُكمل الطفل عامه الأول، تزوجت والدته من آخر، ورغم ذلك لم تنقطع علاقة والديه، وظلا يلتقيان ويقيمان العلاقة المُحرمة.

في يوم ما، أخبر محمود طليقته باعتزامه الزواج، ظنت أنه يمزح، لكنه صدمها قائلاً: "خطبت وهتجوز بعد أسبوعين"، ثم غادر. ظلت صفاء تفكر في حيلة تمنع طليقها من الزواج بأخرى، حيث قالت: "بحبه ومش هقدر أشوفه مع واحدة غيري"، حتى قررت التخلص منه نهائيًا بقتله.

حيلة ماكرة أدخلتها صفاء على نجل عمها، إذ أخبرته أن طليقها يحتفظ بصور لها في أوضاع مُخلة وأنه يهددها بتلك الصور. غضب ابن عمها ووافق على مساعدتها في التخلص منه. اتفقا على استدراجه وقتله. استأجرت صفاء شقة سكنية مجاورة لمنزل أسرة طليقها لمدة أسبوع بـ 5 آلاف جنيه، تمهيدًا لاستدراجه وتنفيذ مخططها.

مساء الاثنين 13 ديسمبر، استدرجت صفاء طليقها بزعم إقامة علاقتهما المُحرمة المُعتادة، بينما كان ابن عمها وصديقه يختبئان في حجرة النوم. حضر الطليق وما إن دلف إلى غرفة النوم وخلع ملابسه، صورت طليقته عاريًا، ثم أشارت إلى ابن عمها وصديقه المختبئين، اللذين ساعداها في قتله طعنًا بسكين، بعدما قيدوه، وفروا هاربين تاركين الجثة.

لم تكتفِ صفاء بذلك، بل أرسلت صوره لخطيبته التي كان من المقرر إقامة حفل زفافهما بعد أسبوع من الواقعة. عقب ارتكابهم الجريمة وأثناء فرارهم، صعد نجل صاحب العقار، فوجد باب الشقة مفتوحًا، وأثناء دخوله الشقة فوجئ بالمجني عليه ملقى داخل غرفة النوم وقد فارق الحياة وبه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده. فأبلغ أجهزة الأمن التي انتقلت إلى مسرح الحادث، وبعد المعاينة، تبين أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بـ 6 طعنات متفرقة بالجسم.

بينت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة المجني عليه. تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجل عمها وصديقه. تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.