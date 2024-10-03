العثور على جثة شخص بالطريق الأبيض بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة بالطريق بكرداسة.

مأمور مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور المارة على جثة بالطريق الأبيض.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباط المباحث الجنائية بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته في حضور مفتش الصحة والنيابة.

الفحص المبدئي بين أن الجثة لشخص يدعى "إسلام.م" يبلغ من العمر 44 سنة، يشتبه في مصرعه إثر حادث سير. وتم إيداع الجثة ثلاجة نستشفى الشيخ زايد المركزي.