شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: ملف السلامة والصحة المهنية على رأس أولويات التنظيم النقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن ملف السلامة والصحة المهنية واحدا من الملفات التي يوليها التنظيم النقابي أهمية كبيرة في الفترة الراهنة، انطلاقا من السعي نحو تأمين بيئة العمل.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، للعاملين في قطاع الطرق والكباري، بمقر مركز التدريب المهني المتطور، بحضور طلعت أبو المكارم، مسئول السلامة والصحة المهنية، وسيد محروس، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بـ المؤسسة الثقافية العمالية، والمهندس محمد أبو الوفا، مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بجامعة الإسكندرية.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن قطاع الطرق والكباري، شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة، مشيرا إلى أنه يمثل استثمار في المستقبل، وسيكون له مردود إيجابي كبير على الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن النهضة في قطاع الطرق بالإضافة إلى أنها سهلت الحركة للمواطنين، فقد نجحت كذلك في التوسع في الاستثمارات في جميع ربوع الوطن.

وشدد الجمل، على القيادات النقابية ضرورة العمل على توعية ورفع كفاءة العمال فيما يتعلق بالاهتمام بملف السلامة والصحة المهنية، بما يساهم في تعظيم الإنتاج، وتقليل معدلات المخاطر بما يدفع عملية الإنتاج إلى الأمام.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: ما تشهده مصر من مخاطر إقليمية محيطة يتطلب تضافر كافة الجهود في مواجهة أية أخطار تؤثر على مسيرة التنمية، مطالبا الجميع بضرورة الانتباه لهذه المخاطر والعمل على مواجهة أي شائعات من شأنها التأثير على الوطن.

واستمرت الندوة التثقيقية لمدة يومين، تم خلالها تناول التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، بما يحافظ على بيئة العمل وتقليل المخاطر.