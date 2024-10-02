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عميد معهد الفلك يكشف سبب شعور سكان المعادي بهزة أرضية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أوضح الدكتور طه رابح، عميد معهد البحوث الفلكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسباب شعور سكان منطقة المعادي محافظة القاهرة بهزة أرضية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر.

وفسر رابح خلال تصريحات لموقع الخليج 365، أن أسباب ما يشعر به سكان المعادي بسبب أعمال إنشائية في منطقة زهراء المعادي وكذلك المناطق المحيطة بمنطقة المعادي.

وأكد عميد معهد البحوث الفلكية عدم تعرض المواطنين لخطورة جراء تلك الأعمال الإنشائية ولا داعي للقلق.

وتداول عدد من نشطاء فيسبوك منشورات تفيد بشعور سكان منطقة المعادي بهزة أرضية مساء اليوم الأربعاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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