مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب حمادة قرشى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلو مقعد النائب حمادة قرشي، عضو المجلس عن دائرة ديروط، والذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض في شهر يوليو الماضي.

جاء ذلك بعد أن تلقى المجلس اليوم، إخطارا من وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة، حيث نعى الأعضاء النائب الراحل حماة قرشي، والوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما عليه.

ونظم قانون مجلس الشيوخ، الإجراءات القانونية بشأن إعلان خلو مقعد النائب، ومصير المقعد.

والجدير بالذكر أن النائب الراحل حمادة قرشي، كان عضوا منتخبا عن دائرة ديروط بمحافظة أسيوط بالنظام الفردي.

وتنص المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ، على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

ووفقا لذلك النص، فسوف يتم إجراء انتخابات تكميلية في محافظة أسيوط، لشغل مقعد النائب، نظرا لأن مدة مجلس الشيوخ ما زال بها فترة أكثر من 6 شهور.