شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، مؤكدة أن هذه المكافأة سيتم صرفها عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضاها الموظف على إحدى الوظائف التعليمية، وفقًا للائحة بما يشمل أيضًا السنوات التي قضيت على هذه الوظائف قبل نفاذ اللائحة الجديدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز بيئة العمل التعليمية وحفظ حقوق الموظفين التعليمية، بما يسهم في رفع مستوى جودة التعليم، وتتفاوت قيمة المكافأة بحسب الرتبة الوظيفية للموظف وعدد سنوات خدمته، وذلك وفق الجدول الذي يحدد قيمة المكافأة لكل رتبة وظيفية وعدد سنوات الخدمة للموظف المشمول بهذه اللائحة.

ووفقًا للتفاصيل التي وردت فإن قيمة المكافأة ستختلف حسب الرتبة الوظيفية وعدد سنوات الخدمة، حيث تبدأ من ثمانمائة ريال سنويًا للمعلمين والمعلمين المساعدين حتى معلم خبير الذين خدموا ما بين عشر سنوات وست عشرة سنة، وتصل إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سنويًا لمن قضوا أكثر من إحدى وثلاثين سنة في نفس الوظائف وتتفاوت المكافآت لمعلمي الرتب المتقدمة بناءً على سنوات خدمتهم. شروط وضوابط

وتم تحديد الشروط والضوابط لصرف المكافأة بحيث يشترط أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة تعليمية مشمولة باللائحة، ويشترط أن تكون نهاية الخدمة بعد نفاذ اللائحة الجديدة، وتُعتبر خدمة الموظف العائد للعمل بعد انفكاكه عنها كخدمة مستجدة إذا كان قد تم صرف المكافأة عن خدمته السابقة.

كما تُحتسب المكافأة عن مدة الخدمة في الوظائف التعليمية لمن انتقل إلى وظائف غير خاضعة للائحة، بحيث تصرف عند انتهاء خدمته في الوظائف العامة وتُحسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة إذا تمت أثناء الخدمة في الوظائف التعليمية. قواعد خاصة

أما فيما يخص الاستثناءات والقواعد الخاصة فإنه يتم صرف المكافأة دون اشتراط مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي، كما لا يستحق المكافأة الموظف الذي انتهت خدمته بسبب الفصل للمصلحة العامة أو لأسباب تأديبية، وتُعالج حالات انتهاء الخدمة لأسباب غير طبيعية وفقًا لقواعد يتم الاتفاق عليها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت وزارة التعليم أن هذه المكافأة هي الوحيدة المقررة لنهاية الخدمة، ولا يجوز الجمع بينها وبين أي مكافآت أخرى مع ضمان ألا تقل عن المكافآت المحددة في نظام الخدمة المدنية في حال توافرت الشروط اللازمة لذلك، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز بيئة العمل التعليمية وتقديم الحوافز التي تسهم في استمرار العطاء والالتزام الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التعليم لتحقيق بيئة عمل مشجعة لشاغلي الوظائف التعليمية وتعزيز التزامهم الوظيفي من خلال تقديم الحوافز التي تضمن استمرارهم في العطاء بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة ألفين وثلاثين من خلال الارتقاء بمستوى جودة التعليم.