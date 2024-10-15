تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن سعر DJI Air 3S يصل إلى 1599 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نظرًا لأن الكشف الرسمي عن DJI Air 3S قد اقترب، فقد ظهر تسريب آخر للسعر، مما يوفر مزيدًا من الوضوح حول ما يمكن أن يتوقعه المستهلكون.

في وقت سابق، كان قد تم تسريب مقطع فيديو تشويقي للطائرة بدون طيار عبر الإنترنت. والآن، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Winfuture، سيبلغ سعر DJI Air 3S حوالي 1099 يورو (~ 1198 دولارًا أمريكيًا) للحزمة الأساسية في ألمانيا، والتي تتضمن وحدة التحكم RC-N3 الجديدة (المتاحة بـ 129 دولارًا على أمازون).

بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر خياران متميزان كما تم التردد سابقًا: حزمة بقيمة 1399 يورو (~ 1525 دولارًا أمريكيًا) مع وحدة التحكم RC-N3، وخيار بقيمة 1599 يورو (~ 1744 دولارًا أمريكيًا) يتضمن وحدة التحكم RC2 المطورة. ومن المرجح أن تأتي هذه الحزم مع مجموعة متنوعة من الملحقات، بما في ذلك بطاريات إضافية.

يتماشى هذا التسريب الأخير حول الأسعار مع التقارير السابقة التي اقترحت نطاقًا سعريًا يبلغ حوالي 1,359 يورو (~ 1,492 دولارًا أمريكيًا) لـ Fly More Combo، والذي يتضمن وحدة التحكم RC2.

ومن المتوقع أن يأتي DJI Air 3S مزودًا بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل.

وإلى جانب نظام الكاميرا المحسن، يُشاع أن جهاز Air 3S سيدعم تسجيل فيديو بدقة 4K/60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى قدرات الحركة البطيئة بدقة 4K/120 إطارًا في الثانية، مع زمن طيران يصل إلى 45 دقيقة. كما سيتم تحسين ميزات السلامة، مع دعم نظام الكشف عن العوائق القائم على LiDAR، مما يجعل Air 3S خيارًا قويًا لكل من الهواة والمحترفين.

مع هذه التفاصيل الأخيرة، يبدو أن DJI Air 3S ستكون واحدة من أكثر الطائرات بدون طيار من DJI مليئة بالميزات.

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