تكنولوجيا: YouTube Music قد يتيح تحميل صور مصغرة لقوائم التشغيل المخصصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتيح لك تطبيق YouTube Music بالفعل إنشاء أعمال فنية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للصور المصغرة الخاصة بقوائم التشغيل.

ومع ذلك، قد يتيح لك قريبًا تحميل صورتك المخصصة. اليوم، اكتشف أحد المستخدمين رمزًا جديدًا على شكل قلم رصاص في الركن الأيمن السفلي من العمل الفني عند عرض قائمة تشغيل على music.youtube.com. هذا الرمز يتيح لك خيارين: “الاختيار من المكتبة” و”إزالة الصورة المخصصة”.

الخيار الأول يتيح لك تحديد صورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك ثم قص الصورة لتصبح مصغرة. بعد ثوانٍ، يتم تحديث صفحة قائمة التشغيل مع تحديث الخلفية أيضًا.

بالنسبة للبعض، تعد هذه القدرة على تخصيص مكتبة YouTube Music الخاصة بهم ميزة كانت مطلوبة بشدة. إذا لم تستخدم عملاً فنيًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فإن الإعداد الافتراضي هو عرض شبكة 2×2 من الألبومات داخل قائمة التشغيل، والتي غالبًا ما تكون غير واضحة.

يبقى السؤال حول ما إذا كان بإمكانك تخصيص الفن لقائمة تشغيل الموسيقى المفضلة لديك، حيث لا يعمل مولد الذكاء الاصطناعي هناك.

من الجدير بالذكر أنه اعتبارًا من أغسطس 2023، لم يكن فريق YouTube Music يعمل على دعم التحميلات المخصصة. وحتى الآن، رأينا تقريرًا واحدًا فقط يشير إلى وجود هذه الميزة للصور المصغرة المخصصة لقوائم التشغيل.

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