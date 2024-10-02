رفض الإقلاع عن المخدرات فولع فيه.. تفاصيل اتهام عامل بالشروع في قتل أخيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في اتهام عامل نظافة بالشروع في قتل أخيه بإشعال النيران في جسده، قبل تقييده بالحبال داخل منزلهما في دائرة مركز شرطة منشأة القناطر، لمنعه من تعاطي المواد المخدرة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستعلام عن حالة المصاب؛ لسماع أقواله.

كانت ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على عامل نظافة، بتهمة الشروع في قتل أخيه بإشعال النيران في جسده، قبل تقييده بالحبال داخل منزلهما في دائرة مركز شرطة منشأة القناطر، لمنعه من تعاطي المواد المخدرة.

البداية، كانت بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا بوصول مُبلط سيراميك إلى مستشفى القناطر العام، مٌصابًا بحروق في أنحاء جسده، استلزمت حجزه بالرعاية المركزة، وبتكثيف التحريات تبين أن أخاه هو مرتكب الواقعة.

أفادت التحريات بأنه بالقبض على الأخ المتهم اعترف بأنه قيد أخاه بالحبال، وسكب عليه بنزينًا وأشعل النيران في جسده، بسبب خروجه الدائم للشارع وشراء المخدرات لتعاطيها.