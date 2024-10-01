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المتحدث باسم جيش الاحتلال: الهجوم الإيراني بالصواريخ كان منظما وواسعا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 08:36 م

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، قبل قليل، أن الهجوم الإيراني بالصواريخ كان منظما وواسعا، مؤكدا على أنهم فى حرب متعددة الجبهات منذ فترة طويلة، وهناك خطط وتقييمات متواصلة للتطورات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، قائلا أنهم يحتفظون بحق الرد على الهجوم الإيراني فى الوقت والمكان المناسبين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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