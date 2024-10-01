شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن أمر الجيش الأمريكى بمساعدة إسرائيل فى الدفاع ضد هجمات إيران والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البيت الأبيض، قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد الهجمات الإيرانية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفاد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلة هاريس يتابعان تطورات الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات بالبيت الأبيض.