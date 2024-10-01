تزامنًا مع بدء الرحلات.. تعرف على أسعار العمرة 2024 الاقتصادية والـ5 نجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن عدد الشركات التي تنظم موسم العمرة الجديد حتى الآن 700 شركة.

بدء رحلات العمرة 2024

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن رحلات العمرة لهذا الموسم انطلقت منذ يوم 25 سبتمبر 2024 الجاري، وبدأت في الانتظام حاليًا بعد أن انتهت معظم شركات السياحة من إجراءات التوثيق الخاصة بها.

أسعار العمرة 2024

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة 2024 الاقتصادية تتراوح من 30 إلى 50 ألف جنيهًا، وتختلف أيضًا وفق البرنامج والفندق.

وأشار إلى أن أسعار العمرة 2024 الـ5 نجوم تتراوح من 50 ألف وصولًا إلى 80 ألف جنيهًا، وتختلف أيضًا وفق البرنامج والفندق.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة 2024 لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها.

ضوابط جديدة بشأن أداء العمرة بتأشيرة الزيارة 2024

وشهد ضوابط موسم العمرة الجديد، شروطًا جديدة لأداء العمرة بتأشيرة الزيارة، وهي كما يلي:

- لأداء العمرة 2024 بتأشيرة الزيارة يجب التعاقد مع إحدى شركات السياحة على برنامج عمرة متكامل، وهذا هو الشرط الأول.

- الشرط الآخر لأداء العمرة بتأشيرة الزيارة هو أن يقوم الوكيل السعودي الذي أرسل خطاب الدعوة للزائر بإرسال إقرار يلتزم فيه بتوفير السكن والخدمات الأخرى المطلوبة للمعتمر، مما يسمح له بأداء العمرة.

- بدون الشرطين السابق ذكرهما لن يكون باستطاعة حاملي تأشيرة الزيارة أداء العمرة 2024.

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