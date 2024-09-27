الأمن العام يوجه حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية في مديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت هذه الحملات عن نتائج ملحوظة في كل محافظة:

مديرية أمن أسيوط: نجحت الحملات في ضبط 35 قضية سلاح ناري، حيث تم حجز 60 قطعة سلاح تشمل 16 بندقية آلية، و20 بندقية خرطوش، و24 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. كما تم ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث حُجزت 6.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و1.27 كيلوجرام من مخدر الشابو، وكمية من الأفيون وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 10 متهمين، 5 منهم لديهم معلومات جنائية. كذلك تم تنفيذ 686 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن أسوان: أسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم حجز 7.1 كيلوجرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدري الهيروين والشابو، بحوزة 6 متهمين، 3 منهم لديهم معلومات جنائية. كما تم ضبط قطعة سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات، وتم تنفيذ 801 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط: تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم حجز 7.2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و11 كيلوجرام من مخدر البانجو، و7 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 3 قطع أسلحة نارية، منها بندقية خرطوش و2 فرد محلي، بحوزة 4 متهمين، 3 منهم لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في ملاحقة وضبط المخالفين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وكذلك ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.