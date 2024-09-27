أمن الجيزة: 7 متهمين وراء قتل سائق وإصابة مرافقه بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة كواليس مقتل سائق والشروع في قتل مرافقه بدافع السرقة بالهرم.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال سائق توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر وعامل مصاب بجروح متفرقة.

بسؤال المصاب قرر أنه حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة المتوفي وبحوزتهما مبلغ مالي توقفا أمام أحد المحال لتحويل مبلغ مالي عبر محفظته الإلكترونية لأحد الأشخاص وعقب انصرافهما بالسيارة فوجئا بدراجتين ناريتين يستقلهما مجهولين قاموا باستيقافهما واعتدى أحدهما عليهما بسلاح واستولوا على المبلغ ولاذوا بالهرب.

تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب توصلت إلى تورط 7 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية. وتمكن الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم من ضبطهم وبحوزتهم (قطعتا سلاح أبيض "مطواة، سنجة" – دراجتان ناريتان بدون لوحات معدنية).

أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.