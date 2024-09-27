حادث مروع على طريق القطامية.. تصادم 5 سيارات نقل واشتعال إحداها أمام محطة وقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منعت العناية الإلهية كارثة محقققة بطريق القطامية العين السخنة إثر اشتعال سيارة أمام محطة وقود اليوم الجمعة.

تلقى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم واشتعال النيران بسيارة أعلى محور 30 يونيو.

انتقلت سيارات الإطفاء مدعومة بدورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل "براد" تحمل رقم (ط م ه‍ 5976) بـ3 سيارات نقل -اثنتان منها نقل ثقيل مقطورة- ما أدلى إلى اشتعالها أمام محطة وقود.

أخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون إصابات وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.