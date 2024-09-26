تحيا مصر: "دكان الفرحة" يوفر 10 آلاف قطعة ملابس مجانًا في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظم صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، معرض دكان الفرحة بمحافظة المنيا لإتاحة الفرصة لأكثر من 1000 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق.

افتتح المعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق الموجهة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستحقة، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويضم المعرض 10 آلاف قطعة ملابس، وأحذية، وإكسسوارات، وأواني للطهي، ومفروشات، فضلًا عن ألعاب الأطفال، ويتيح المعرض لكل أسرة اختيار 10 قطع متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري ومؤسسة راعي مصر للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

واستهدف معرض دكان الفرحة في محافظة المنيا الأسر الأولى بالرعاية ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، في عدة مراكز وهم: أبو قرقاص، وملوي، وبني مزار، والعدوة، ومغاغة، وسمالوط، ودير مواس، ومطاي، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى صندوق تحيا مصر.

وعبّر أهالي محافظة المنيا عن سعادتهم بالتنوع الكبير في الملابس المعروضة، مشيرين إلى أن المتطوعين قدموا لهم كل المساعدة وبذلوا قصارى جهدهم، لاختيار القطع التي تناسب احتياجاتهم.

ويأتي تنظيم معرض "دكان الفرحة" للأطفال الأيتام ذوي الهمم بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية للاستفادة من 2 مليون قطعة ملابس للأسر المستحقة، وفي إطار سعى صندوق تحيا مصر الدائم على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، تساهم في بناء مجتمعات قوية ومستدامة، والوصول إلى كل الأسر المستحقة في جميع القرى والنجوع بجمهورية مصر العربية.