الامارات | بعد القبض عليها 400 مرة.. عقوبة غريبة لسارقة بريطانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

مُنعت سارقة محترفة من ارتداء الشعر المستعار، بعد محاولاتها المستمرة للتنكر أثناء سرقة السلع من المتاجر.

وارتدت هانا روبرتس البالغة من العمر 33 عامًا مجموعة متنوعة من قطع الرأس لتجنب اكتشافها في وسط مدينة جلوسيستر، لكن وشما عريضا يغطي رقبتها كان يفضحها باستمرار لدى موظفي الأمن.

وقالت صحيفة "مترو" أن قاضي الصلح في محكمة غلوسترشاير الجزئية سلم روبرتس أمرًا بالسلوك الإجرامي، يمنعها من ارتداء الشعر المستعار عند التسوق. وينص الأمر على أنها لا تستطيع ارتداء شعر مستعار أو قطعة شعر مصممة لتغيير مظهرها عند دخول أي مبنى تجاري.

وتعتبر روبرتس هي أكبر مرتكبي جرائم السرقة في الأشهر القليلة الماضية، والتي ارتفعت إلى مستوى قياسي آخر، حيث تم تسجيل ما يقرب من 1300 جريمة كل يوم في العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد الجرائم التي سجلتها قوات الشرطة في إنجلترا وويلز 469788 جريمة في العام حتى يونيو 2024. وهذا يمثل قفزة بنسبة 29٪ من 365173 جريمة مسجلة في الأشهر الـ 12 السابقة. وكانت "أكثر سارقي المتاجر نشاطًا" في بريطانيا، تانيا ليدل، قد أدينت للمرة 171 في أواخر سبتمبر.

وتم القبض على المرأة البالغة من العمر 43 عامًا ما يقرب من 400 مرة وهي معروفة جدًا بين أصحاب المتاجر في نيوكاسل لدرجة أنها ترتدي مجموعة من القبعات لإخفاء نفسها. وإثر ذلك تم منعها من دخول جميع المتاجر في شمال شرق إنجلترا باستثناء صيدلية وسوبر ماركت ومتجر ملابس.