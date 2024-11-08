الامارات | وفاة مروعة لعامل طرق في أمريكا: "دُفن تحت الإسفلت الساخن"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عامل طرق بطريقة مروعة حيث اختنق حتى الموت تحت الإسفلت الساخن المغلي في جاكسون بولاية ميسيسيبي.

وقال موقع "فايس" أن الشرطة المحلية وصلت إلى مكان الحادث حوالي الساعة 10:30 صباحًا يوم الاثنين للتحقيق في وفاة شخص "دُفن تحت الأسفلت الساخن".

وكان داريل شريف يبلغ من العمر 41 عامًا، وقالت الشرطة أنه لا يُعتقد أن هناك جريمة قتل في القضية، وأن الأمر مجرد حادث. ووفقا للتقرير فقد كان شريف يعمل أسفل شاحنة الإسفلت لإجراء بعض الإصلاحات والتعديلات عندما انفتح صمام الحاوية عن طريق الخطأ فسقط عليه الأسفلت المغلي وخنقه. ولم تتمكن الشرطة من تحديد العطل الذي أدى لهذا الحادث.

وحاول الذين شاهدوا الحادث تحريره لكنهم لم يتمكنوا من إخراجه من تحت الأسفلت.

وقال رئيس شرطة جاكسون جوزيف ويد، وفقًا لصحيفة ميامي هيرالد: "تحدثت إلى بعض أفراد عائلته هنا في مكان الحادث. قالوا إنه رجل طيب، رجل مجتهد يحاول فقط كسب لقمة العيش". ويبدو أن هذه الحوادث شائعة للغاية بالنسبة لأولئك الذين يعملون بهذا القطاع. فقد لاقى عامل شاب في كندا نفس المصير قبل سنوات، كما لقي عامل في كنتاكي قبل عقود ذات المصير.

ويعتبر صب الأسفلت عملية خطيرة، حيث تنطلق الأبخرة، مثل غاز كبريتيد الهيدروجين، في هذه العملية، مما يتسبب في مشاكل طبية لأولئك المشاركين في العمل. كما تشكل المخاطر المتعلقة بالحرائق والسموم مشكلة أيضًا. ففي النهاية تكون درجة حرارة الأسفلت بين 150 و200 درجة مئوية لاستخدامه في شكل سائل. وهناك قائمة كاملة من الإرشادات حول العمل مع المادة التي تنطوي على مخاطر المختلفة.