أجبرها على ركوب السيارة".. فيديو اختطاف فتاة وسط الشارع يثير ضجة بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أجبر شاب مغربي فتاة على ركوب سيارة أجرة بمدينة شفشاون المغربية، رغم محاولات الفتاة للإفلات منه، وانطلق بها نحو وجهة مجهولة.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شابًا قام بإرغام فتاة على ركوب سيارة خاصة به، حيث كان ينتظره بداخلها شخص آخر، والذي انطلق بالسيارة فور ركوب الفتاة.

وبدأت الفتاة المُعتدى عليها في الصراخ في محاولة لإنقاذها، لكن دون جدوى,

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من عملية خطف الفتاة ليلًا وسط الشارع بمدينة شفشاون في المغرب.