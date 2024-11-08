أحمد السقا وأحمد فهمي يستأنفان تصوير فيلمهما المشترك الأول "أحمد وأحمد"

ميرنا وليد - بيروت - يستعد المممثلان المصريان أحمد السقا و أحمد فهمي للإستئناف تصوير فيلم "أحمد و أحمد" قريبًا، و هو أول عمل سينمائي يجمعهما بشكل مباشر، من إخراج أحمد نادر جلال و تأليف أحمد درويش، كان التصوير قد توقف بعد 9 أيام من العمل بسبب انشغال الممثل أحمد السقا بمسلسله الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان.
التقى الممثلان سابقًا كضيوف شرف، حيث ظهر فهمي في مسلسل أحمد السقا "جولة أخيرة"، بينما شارك السقا في فيلم "عصابة الماكس" الذي يعرض حاليًا وحقق نجاحًا جماهيريًا.
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