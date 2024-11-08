دانيال كريغ: "غير مهتم بمن سيخلفني في دور جيمس بوند"

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي دانيال كريغ، الذي قدم شخصية جيمس بوند منذ فيلم Casino Royale عام 2006 وحتى No Time To Die عام 2021، عن عدم إهتمامه بالشخص الذي سيتولى دور العميل السري بعده، وفي مقابلة مع Variety، عند سؤاله عن من يود أن يخلفه في الدور، أجاب ببساطة: "لا يهمني.

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المخرج مارتن كامبل، الذي قدّم كريج لأول مرة كجيمس بوند، تحدث لموقع The Express عن تردده السابق في اختيار كريغ لهذا الدور. كامبل أشار إلى أن كريج، رغم موهبته، يختلف جسديًا عن أسلافه مثل شون كونري وروجر مور وبيرس بروسنان، الذين كانوا يتمتعون بجاذبية ووسامة لافتتين.