تاتيانا مرعب بكلمات معبرة "كل شخص فينا عنده نصيب في شيء" فما تقصد؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب، متابعيها عبر حسابها الرسمي، منشور معبر، يتضمن كلمات ملهمة عن الرؤية للحياة وأهمية القرب من الله.



وإعادة تاتيانا نشر صورة عبر صفحتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيها: "في حدا نصيبه زواج حلو ... وحدا نصيبه اهل مناح ... وحدا نصيبه صحبة حلوة ... وحدا نصيبه مال وجاه .. ... وحدا نصيبه شهاده و تميز ... كل حدا فينا عنده نصيب بشي وما اله نصيب بشي تاني"

وأضافت: "انت ما بتعرف غيرك شو عاش وربنا كيف عوّضه وجبر بخاطره... ما بتعرف ربنا شو اخد منه مقابل النعمة أعطاه اياها وانت عينك فيا ..."

وتابعت: "لا تتخيل في حدا حياته كاملة بلا فقد.. انت عم تشوف الظاهر وبس ..... الدنيا مش مستاهلة لا حسد ولا حقد ولا عين ضيقة افرح للناس واتمنى الخير .... بكرا الله بيكرمك وبيعطيك مثل ما عطاهن واكثر ".