صورة مؤثرة لـ "ملك جمال الأردن" على فراش المرض تصدم محبيه

ميرنا وليد - بيروت - أثارت صورة حديثة للشاب الأردني أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن"، مشاعر حزن وتعاطف واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ظهر العلي، المصاب بمرض السرطان، في صورة نشرها على حسابه في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بجسد هزيل وملامح مرهقة، برفقة والدته من داخل أحد المستشفيات الأردنية.

وكتب العلي تعليقًا قصيرًا مع الصورة قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب"، تاركًا أثراً عميقاً في نفوس متابعيه، حيث أظهرت الصورة التغير الصارخ في مظهره، ووزنه المتناقص، وتورم قدميه نتيجة مضاعفات المرض، ما جعل حالته تلمس القلوب وتستدعي التضامن والدعاء له.

وكان أيمن العلي قد أعلن إصابته بالسرطان العام الماضي، وشارك متابعيه صوراً سابقة من مراحل علاجه، طالباً دعمهم ودعاءهم في هذه الرحلة الشاقة.