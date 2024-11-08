حقيبة يد على شكل الكرفس وسعرها بآلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - ابتكرت دار الأزياء الإيطالية "موسكينو" إطلالة جديدة وغير تقليدية، بإصدار حقيبة يد بتصميم يلفت الأنظار على شكل ساق كرفس عملاقة، والتي يبلغ سعرها 4470 دولاراً.



الحقيبة، التي تبدو كأنها اقتطعت من مزرعة خضروات، تعكس النهج المرح والجريء للدار، حيث تستوحي قطعها من الأشياء اليومية وتحولها إلى إكسسوارات فاخرة.

صُممت الحقيبة من جلد فاخر بلون أخضر زاهٍ، مع تفاصيل بارزة لأوراق الكرفس تعطيها لمسة واقعية فريدة، مما أثار موجة من ردود الأفعال المتفاوتة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجد البعض الفكرة إبداعية وفكاهية، بينما رآها آخرون تجاوزًا لمألوف الموضة نحو الغرابة. ومع ذلك، تُظهر هذه الحقيبة التزام "موسكينو" بتقديم تصاميم تنبض بالحياة وتدمج الإبداع بالجرأة في عالم الأزياء الفاخرة.