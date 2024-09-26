قرار جديد بشأن معارضة إسلام بحيري على حبسه 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنح مصر القديمة، اليوم الخميس، تأجيل نظر معارضة إسلام بحيري، الباحث والداعية الإسلامي، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بحبسه 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل؛ لاستكمال سداد المبلغ.

وتبين أن إسلام بحيري سبق وتقدم بمعارضات استئنافية، في أغسطس الماضي، في أربع قضايا، وصدر حكم بالسجن 3 سنوات في كل قضية.

وحملت القضايا أرقام 12836 لسنة 2021، 13656 لسنة 2021، 12817 لسنة 2022، 6393 لسنة 2021، وصدر في الأيام الماضية حكم قضائي بتأييد حبسه 3 سنوات في إحدى القضايا.