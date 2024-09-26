ضبط 36 كيلو مخدرات و4 أسلحة نارية بحوزة متهمين في حملات أمنية بأسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الحملات عن تحقيق تلك النتائج الإيجابية:-

مديرية أمن أسوان تم ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة حيث تم ضبط 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش 2 كيلو جرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة خمسة متهمين أربعة منهم لديهم معلومات جنائية كما تم ضبط قطعة سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات وتم تنفيذ 803 أحكام قضائية متنوعة

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط ثلاث قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية حيث تم ضبط 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش وستة عشر كيلو جرام من مخدر البانجو 8 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش واثنين فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين ثلاثة منهم لديهم معلومات جنائية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية