الجيش الإسرائيلي: حظر سفر جميع أفراد الجيش إلى هولندا حتى إشعار آخر

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "حظر سفر جميع أفراد الجيش إلى هولندا حتى إشعار آخر"، وذلك بعد حادثة أمستردام.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "لن يذهب أي وفد من الجيش إلى أمستردام وذلك وفق توجيهات المستوى السياسي".

وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا نعمل على تنفيذ مهمة إجلاء فورية لمواطنينا في أمستردام بالتنسيق مع الحكومة الهولندية". إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلت عن مصدر أمني، قوله إن "مسؤولي الأمن في هولندا لم يوافقوا بعد على هبوط طائرة القوات الجوية الإسرائيلية في أمستردام، وبالتالي لم تغادر أي طائرة إنقاذ بعد".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية أمستردام بعد أعمال عنف خلال الليل"، وذلك بعد هجمات تعرض لها إسرائيليون بعد مبارة كرة قدم، في حين يشار الى أن مشجعين إسرائيليين قاموا باستفزازات ونزع أعلام فلسطينية في المدينة قبل المباراة.