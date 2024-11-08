أعلن شرطة أمستردام، عن "نقل 5 مصابين إلى المستشفى بعد أعمال شغب أعقبت مباراة أياكس ومكابي تل أبيب".
وأكدت الشرطة "اعتقال 62 شخصا بعد أعمال الشغب التي أعقبت المباراة"، مشيرة الى انه "عثرنا على أشخاص سبق أن تم الإبلاغ عن فقدانهم".
واضافت :"نحقق في تقارير عن احتجاز رهائن بعد أعمال الشغب التي أعقبت مباراة أياكس ومكابي تل أبيب".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أمستردام: اعتقال 62 شخصا بعد أعمال الشغب والعثور على أشخاص سبق أن تم الإبلاغ عن فقدانهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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