الخارجية الكازاخستانية: اجتماع حول سوريا بصيغة أستانا سيُعقد في كازاخستان يومي 11 و12 تشرين الثاني

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، عن اجتماع حول سوريا بصيغة أستانا سيعقد في كازاخستان يومي 11 و12 تشرين الثاني الحالي".
وسبق وكشف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن هناك اجتماعاً جديداً ضمن صيغة أستانا حول سوريا، سيعقد قبل نهاية العام الحالي.
وكانت أعمال الاجتماع الدولي الـ21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا انطلقت في العاصمة الكازاخستانية في الـ24 من كانون الثاني الماضي، حيث تضمن بيانه الختامي في بنده الأول التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
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