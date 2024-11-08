رئيس وزراء هولندا: القمة الأوروبية ستبحث تأثير أحداث الشرق الأوسط على أماكن أخرى بالعالم كما حدث بأمستردام

أشار رئيس وزراء هولندا ديك شوف، الى أن "القمة الأوروبية ستبحث تأثير أحداث الشرق الأوسط على أماكن أخرى بالعالم كما حدث أمس بأمستردام".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا نعمل على تنفيذ مهمة إجلاء فورية لمواطنينا في أمستردام بالتنسيق مع الحكومة الهولندية". إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلت عن مصدر أمني، قوله إن "مسؤولي الأمن في هولندا لم يوافقوا بعد على هبوط طائرة القوات الجوية الإسرائيلية في أمستردام، وبالتالي لم تغادر أي طائرة إنقاذ بعد".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية أمستردام بعد أعمال عنف خلال الليل"، وذلك بعد هجمات تعرض لها إسرائيليون بعد مبارة كرة قدم، في حين يشار الى أن مشجعين إسرائيليين قاموا باستفزازات ونزع أعلام فلسطينية في المدينة قبل المباراة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الإتصال لا يزال مفقودا مع 7 إسرائيليين في أمستردام وتقديرات بإصابة ما بين 10 إلى 20 إسرائيليا"، وفق ما نفلت قناة سكاي نيوز عربية.