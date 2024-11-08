عبسي التقى لحود وعرض معه أوضاع الروم الكاثوليك وزحلة والبقاع واضرار الحرب على القطاع الزراعي

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي في مقر البطريركية في الربوة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود يرافقه الصناعي وسيم رياشي.

وبحث المجتمعون، خلال اللقاء، في الاوضاع العامة في لبنان وأوضاع طائفة الروم الملكيين الكاثوليك وأوضاع زحلة والبقاع، بالاضافة الى شؤون القطاع الزراعي في لبنان والاضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الحرب المستمرة على لبنان.

وفي السياق، بارك لحود للبطريرك عبسي عودته من الفاتيكان بعد مشاركته في اجتماعات السينودس، وتمنى لحود للبطريرك عبسي التوفيق في مهامه بعد انتخابه عضوا في مجلس الأمانة العامة لسينودس الأساقفة في روما.

هذا وشدد لحود، على ان "هذا الانتخاب هو دليل ثقة بالبطريرك عبسي وبدور كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك".