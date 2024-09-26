قرار جديد من النيابة ضد متهم بمعاكسة فتاة والتعدي على شقيقها بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، إحالة متهم إلى محكمة للجنايات بتهمة معاكسة فتاة والتعدي على شقيقها في منطقة المرج بالقاهرة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب معاكسة فتاة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول الشاب المتهم، وطرف ثان سيدة وشقيقها مصابًا بكدمات وجروح سطحية؛ بسب معاكسة المتهم للسيدة المشار إليها وبتدخل شقيقها قام المتهم بضربه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.