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الأمن العام يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ويضبط عناصر إجرامية في القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية؛ عنصرين إجراميين في القليوبية لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، أن المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، يقومان بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين داخل الورشة، حيث عُثر على 12 قطعة سلاح محلي الصنع وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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