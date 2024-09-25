نشرة التوك شو| موعد انخفاض أسعار الطماطم.. وأسباب ارتفاع أسعار الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد في جامعة تشابمان الأمريكية، عن كواليس رصد الأقمار الصناعية لإجراءات بالقرب من سد النهضة الإثيوبي قد تتسبب في حدوث "كارثة" على دولة السودان.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار الأحداث في أسوان، ويتم تقديم تقارير بشكل دوري عن أحدث التطورات بشأن صحة الأهالي

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا غير مبرر في أسعار بعض أصناف المنتجات الزراعية، حيث وصلت الزيادات إلى 70 و80%.

كشف طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تفاصيل مبادرة الوزارة لإطلاق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار منخفضة للمواطنين

كشف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب، موضحًا أن هناك عوامل ساهمت في زيادة أسعار المعدن الأصفر