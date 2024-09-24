الأمن العام يضبط هاربين من أحكام بالإعدام والحبس 118 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية، بالحبس والإعدام.

وأسفرت جهود الأمن العام، عن ضبط عاطل مقيم في دائرة مركز شرطة بني سويف، وهو محكوم عليه في 104 أحكام بتهم تبديد بإجمالي عقوبات بالحبس لمدة 118 سنة، و10 أشهر مع كفالات مالية.

كما تم ضبط عاطل آخر مقيم في دائرة قسم شرطة رابع العريش بشمال سيناء، وهو محكوم عليه بالإعدام في جناية قتل.

بالإضافة إلى ضبط عاطل آخر مقيم في دائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء، وبحوزته بندقية آلية وأربع خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار، وهو محكوم عليه كذلك بالإعدام في جناية قتل.

وعند مواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم، أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.