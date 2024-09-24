وزير الثقافة يبحث مع سفير المغرب بالقاهرة تعزيز أطر التعاون الثقافي بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، اليوم الثلاثاء، مع السفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية بمصر، سبل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والفنية.

وذكرت وزارة الثقافة - في بيان اليوم - أن اللقاء ناقش أهمية تبادل المعارض الفنية، وإقامة فعاليات ثقافية مشتركة، وتنظيم ورش عمل فنية، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية بالبلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.

وقال الوزير "نعتز بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والمغرب، ونؤمن بأن التعاون الثقافي هو ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات بين البلدين، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى إحياء التراث الثقافي المشترك، وتعزيز الحوار بين الثقافتين".

وأشار إلى أن الثقافة والفنون تمثل جسر التواصل الذي نعمل على تقويته كضمانة فاعلة لاستمرارية العلاقات الأخوية.

من جانبه، أشاد السفير محمد آيت وعِلي، بالعلاقات الراسخة والمتينة بين المغرب، ومصر، مضيفاً أن العلاقات بين المغرب، ومصر، تتجاوز حدود الجغرافيا، لتشمل روابط ثقافية وحضارية قوية؛ فنحن نسعى إلى تعزيز التعاون، وإظهار دور الثقافة في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين"، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس الالتزام بتطوير العلاقات في المجالات كافة، وخاصة في مجال الثقافة والفنون.