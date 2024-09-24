نائب رئيس "مستقبل وطن": مشاركة منتدى شباب العالم في "قمة المستقبل" اعتراف دولي بنجاح تجربة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل هذا العام، والتي تُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، تعد اعترافًا دوليًّا بنجاح التجربة المصرية في دعم وتمكين الشباب وتعزيز تفاعلهم مع صناع القرار العالميين، وفرصة مهمة لتعزيز دور الشباب المصري والدولي في القضايا العالمية، وتشير إلى التزام مصر بتقديم منصات شبابية عالمية تسهم في صنع القرار وبناء المستقبل.

وأضاف عبد الجواد أن تلك المشاركة تمثل أيضًا خطوة على طريق اهتمام الدولة بالشباب منذ عام 2016، وتأتي هذه المشاركة الخامسة لتدل على وعي كامل ورؤية لكل المشكلات التي تواجه مصر والعالم، موضحًا أن المشاركة هي ترجمة الجهود المصرية المبذولة في ملف الشباب وتمكينهم خلال السنوات الأخيرة؛ خصوصًا أن منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية رائدة لتمكين الشباب من جميع أنحاء العالم، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنظيم هذا المنتدى بشكل مستمر في إطار اهتمامها بدعم الشباب وتمكينهم وتأهيلهم.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المشاركة تُظهر أهمية الشباب كقوة دافعة للتغيير والابتكار على مستوى العالم، وهي فرصة لتطوير مهاراتهم وتعزيز تفاعلهم مع القضايا العالمية، موضحًا أن تلك المشاركة تسهم في تعزيز الحوار والتواصل بين الأجيال وتمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار، ومن ثم تصبح نقطة تحول في نشر ثقافة التطوع وتعزيز الروابط بين الشعوب، مؤكدا أن منتدى شباب العالم، تجربة أثبتت نفسها على المستوى الدولي بقوة واعتمدتها الأمم المتحدة كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب بعدما انعقدت 5 نسخ للمنتدى بمشاركة شباب من جميع الدول.

وأشار عبد الجواد إلى أن مصر نجحت في تقديم نموذج مبتكر في دعم الشباب، سواء من خلال المنتدى أو المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تأهيلهم وتمكينهم، كما أن حضور الشباب المصري في قمة المستقبل يمثل انعكاسًا لالتزام الدولة العميق بتحفيز الطاقات الشابة، وتعزيز دورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم دائمًا ما يقدم رؤى الشباب حول التحديات العالمية مثل الأمن والسلام الدوليين، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي، وبالتالي يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.