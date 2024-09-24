مؤسسة هيكل تعلن أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية لدورتها 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، أسماء الفائزين بجوائز هيكل للصحافة العربية لدورتها عام 2024 وذلك بمقر نقابة الصحفيين.

حيث فاز بالجائزة الأولى الصحفي مراد رشدي حجازي من موقع مدى مصر، وذلك تقديرًا لتجربته في التغطية المستمرة لأحداث العدوان على غزة وتغطية الحرب في السودان.

وقررت المؤسسة تخصيص قيمة الجائزة الثانية لصندوق دعم الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر، وذلك تقديرا لما قدموه من تضحيات وهي تقدير لكل الصحفيين الفلسطينيين وتسلم الجائزة فايق جرادة ممثل لجنة الصحفيين الفلسطينيين في مصر.

ومن جانبه وجه فايق جرادة، شكره لمؤسسة هيكل ونقابة الصحفيين المصريين ووجه تحية للصحفيين الفلسطينيين في غزة.

كما وجه مراد رشدي، الفائزة بالجائزة الأولى الشكر لمؤسسة هيكل، وأنه ابن مدينة العريش ويعمل منذ عام 2012، وأهدى الجائزة إلى الصحفيين الفلسطينيين وشهداء الصحافة الفلسطينية.

كما شهدت الاحتفالية تكريم الفائزين خلال دورات هيكل التدريبية والتي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع نقابة الصحفيين للدفعة الثالثة في التدريبات.

ويقام الحفل سنويا خلال ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

من ناحيته قال نقيب الصحفيين خالد البلشي: نتعاون مع العديد من المؤسسات لاستعادة المهنة مكانتها والتعبير الحر عن أصحاب الحق، وخلال كلمته وجه تحيته للصحفيين الفلسطينيين وما يواجهونه بشكل يومي.

وخلال الحفل تم عرض مقتطفات من حوارات مصورة للكاتب الراحل خاصة المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.

ومن جانبها قالت هدايت هيكل رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة، إن المؤسسة تقوم بإعلان توزيع جوائز المؤسسة لإتمام مشروعات تدريبية مع المؤسسة، وشهد هذا العام العدوّان على قطاع غزة وهو دفع لتخصيص إحدى جوائزها للصحفيين الفلسطينيين لما قدمه من تضحيات في سبيل نقل الحقيقة، وهذه الجائزة التي تم منحها لهم عن طريق نقابة الصحفيين، مشيرة إلى أن التدريب والتعلم جزء جوهري من أهداف المؤسسة.